Frieren: Oltre la fine del viaggio avrà una Stagione 2? Ciò che sappiamo sull'anime

Dalla sua premiere speciale trasmessa il 29 settembre 2023, Frieren: Oltre la fine del viaggio si è guadagnato un posto tra i migliori anime di sempre. La produzione di Madhouse vanta animazioni meravigliose, ma anche e soprattutto una storia ricca d'emozioni e significato, e scene d'azione tra le migliori del momento.

L'adattamento del manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe – serializzato sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan a partire dal 2020 – si avvicina alla fine della trasmissione della sua stagione d'esordio. Quello di Frieren è stato (letteralmente) un viaggio intenso dal punto di vista emotivo, ricco di insegnamenti sul significato dello scorrere del tempo e tremendamente bello quando la scena si spostava sull'azione. Questa cavalcata vincente è però ormai agli sgoccioli.

Con 25 episodi trasmessi sui 28 previsti per questa prima stagione, Frieren: Olte la fine del viaggio è vicinissimo ai saluti. Ma la serie terminerà, oppure proseguirà con una seconda stagione? Ecco tutto quello che sappiamo.

La storia della maga elfa Frieren e del suo gruppetto di novelli eroi non finisce con l'arco dell'esame di mago di prima classe. A oggi, infatti, il manga prosegue con ulteriori 6 capitoli (di cui uno attualmente in corso di serializzazione). Ci sarà dunque materiale a sufficienza per la produzione di una nuova stagione, anche se questa non è ancora ufficialmente stata annunciata. Visto il successo della serie – a proposito, ecco perché Frieren è uno dei migliori anime della storia -, non ci sono dubbi che Frieren: Oltre la fine del viaggio 2 si farà e probabilmente un annuncio ci sarà proprio in concomitanza con il finale di stagione.