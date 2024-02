Frieren: Oltre la fine del viaggio, tutta la bellezza dell'anime in un nuovo trailer

Frieren e la sua compagnia di eroi sono pronti a sbarcare verso un nuovo arco narrativo nell'anime di Frieren - Oltre la fine del viaggio. I pericoli non sono terminati con la sconfitta del Re Demone, ma la potente maga e la sua compagna apprendista dovranno cimentarsi in una pericolosa gara per ottenere la "licenza per maghi".

Per utilizzare la magia senza alcuna ripercussione, nel mondo di Frieren Oltre la fine del viaggio c'è infatti bisogno di una licenza. Nell'arco narrativo dell'Esame per Maghi, Frieren e Fern dovranno confrontarsi con numerosi talenti per aggiudicarsi l'ambito permesso. Nonostante la bravura delle due protagoniste ragazze, si tratta di una sfida più complessa di quello che sembra, poiché la società tende a limitare poteri come quelli dell'elfa.

Il nuovo arco narrativo inizierà il 16 febbraio e, come di consueto, verrà pubblicata su Crunchyroll con sottotitoli in italiano e molto presto anche doppiato nella nostra lingua. Il suggestivo trailer, che trovate all'interno della notizia, anticipa brevemente cosa accadrà nell'imminente saga. In soli 50 secondi, viene dato il benvenuto agli aspiranti maghi sul campo di battaglia, in cui dovranno lottare per ottenere la licenza tanto bramata.

Frieren e Fern faranno anche la conoscenza di nuovi maghi, come la pericolosa Ubel, una ragazza dai capelli verdi con una strana passione per la violenza, e Wirbel, un mago esperto che darà del filo da torcere alle nostre protagoniste. La serie animata sta per prendere una svolta più dinamica con l'imminente esame per la licenza dei maghi. Se non avete ancora visto questo titolo, vi diamo ben 5 motivi per guardare Frieren, da molti considerato l'anime migliore di sempre.