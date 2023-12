Frieren - Oltre la fine del viaggio, un cosplay della dolce Fern

Frieren: Oltre la fine del viaggio è un titolo atipico che continua a stupire gli spettatori episodio dopo episodio: con soli quindici episodi attualmente pubblicati, Frieren è la vera scoperta del 2023. La storia della produzione prosegue dopo la conclusione di un'avventura dei classici anime isekai, riprendendo tuttavia diversi spunti interessanti e originali.

L'appassionante storia di questo titolo, accompagnata dalla cura dei dettagli e dal talento dello staff dello studio d'animazione Madhouse, rendono Frieren l'anime rivelazione del 2023 e una perla rara all'interno dell'industria. Immergiamoci nel mondo di quest'opera con la rivisitazione originale della cosplayer amani_cos.

In questo cosplay di Fern di Frieren - Oltre la fine del viaggio, la giovane maga è ritratta con il suo fidato bastone magico. Nonostante la giovane età rispetto all'elfa protagonista, a Fern sono state affidate le sue cure. Oltre a compiti quotidiani come svegliare Frieren, darle da mangiare e vestirla, Fern si occupa anche di ripulire i pasticci della sua compagna.



La sua personalità matura, che nasce da un'educazione attenta e severa, la porta spesso a comportarsi come la figura materna del gruppo. Fern non è solo un'amica leale e sincera, ma anche una maga potente, grazie ad un duro allenamento che continua sin dall'infanzia: la sua dedizione alla magia nasce dalla perdita dei genitori e dall'adozione da parte di Heiter. A proposito di questa dolce streghetta, Fern e Stark sono stati protagonisti di una scena più che emozionante di Frieren Oltre la fine del viaggio.