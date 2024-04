Frieren - Oltre la fine del viaggio: un cosplay dell'enigmatica maga Ubel

Nel corso di Frieren - Oltre la fine del viaggio, Frieren e Fern hanno dovuto sospendere momentaneamente il loro viaggio per partecipare all'Esame per Maghi di Prima Classe, affinché potessero ottenere l'ambito titolo e proseguire la loro avventura. Tuttavia, non è stato semplice competere con i maghi più potenti, fra cui la folle Ubel.

Con un comportamento calmo e sornione, Ubel si distingue per essere una vera e propria piantagrane. Ama il combattimento e non esita a uccidere senza provare alcun senso di colpa. Tuttavia, sorprendentemente si sforza attivamente di comprendere gli altri e le loro motivazioni, arrivando persino a simpatizzare con loro. Questa ambiguità la rende un personaggio affascinante, che oscilla tra la ferocia e la comprensione. Mentre attendiamo l'uscita di Frieren 2, esploriamo il personaggio nella rivisitazione della cosplayer suzuran_ro.

Questo cosplay di Ubel da Frieren - Oltre la fine del viaggio riflette in modo eccellente il personaggio originale, a partire dal look fino allo sguardo beffardo sul viso. Con i capelli verdi legati in una coda di cavallo laterale, gli occhi cadenti e ciglia lunghe conferiscono al suo volto un'aria misteriosa. In quanto maga, è essenziale avere un outfit comodo ed essenziale. Non a caso, Ubel indossa un abito nero con finiture bianche, arricchito da guanti, fasce e stivali. Il suo bastone magico, simile a una lancia nera con lame a forma di foglia, riflette la sua natura da combattente.

Contrariamente alla maggior parte dei maghi, che hanno una profonda comprensione delle meccaniche della magia, Ubel opera basandosi sui sentimenti e sulla natura degli altri. Questa capacità non solo la rende un'avversaria formidabile, ma aggiunge un livello di imprevedibilità alle sue azioni. Ne volete sapere di più? Ecco i cinque combattimenti migliori di Frieren - Oltre la fine del viaggio.

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su