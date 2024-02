Frieren - Oltre la fine del viaggio: un cosplay della potentissima maga elfa

Con le sue orecchie a punta e i lunghi capelli bianchi, Frieren è una vera icona. Tuttavia, non fatevi ingannare dal suo aspetto giovanile: si tratta di un'elfa immortale, con più di mille anni sulle spalle. In questo millennio ha potuto vivere numerose avventure, conoscere sempre più umani e allenare la sua magia, riscoprendo antichi incantesimi.

Prima degli eventi di Frieren Oltre la fine del viaggio, la maga elfa ha ottenuto gloria eterna assieme alla Compagnia degli Eroi, composta dal guerriero Himmel, lo gnomo Eisen e il prete Heiter. I quattro sconfiggono il temibile Re Demone, guadagnando la stima di un intero continente, ma mentre gli altri tre componenti vivono la loro quotidianità serenamente, invecchiando e talvolta morendo, Frieren si rimette in viaggio. Diamo un'occhiata ad una rivisitazione originale della protagonista, creato dalla cosplayer kyuubivi_cosplay.

In questo cosplay di Frieren da Frieren - Oltre la fine del viaggio, la maga è ritratta mentre legge un libro di incantesimi. In quanto elfa, sembra che per lei non ci sia modo di arrivare al paradiso e scoprire la vita che c'è oltre quella terrena. Tuttavia, il suo tempo scorre diversamente rispetto a quello degli umani: per lei cinquant'anni sono inconsistenti, quasi insignificanti. Questa consapevolezza, accompagnata dalla morte dei suoi amici Himmel e Heiter, la porta a voler esplorare la complessa natura umana, così lontana dalla sua mentalità.

È così che Frieren si mette in viaggio con la maga apprendista Fern, cresciuta dal prete Heiter, e dal guerriero Stark, allevato a sua volta dallo gnomo Eisen. Questa maga immortale mostra una personalità fredda e impassibile, tipica degli elfi, tuttavia non rifiuta di aiutare i suoi compagni e talvolta si dimostra gentile e premurosa. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a quest'altro cosplay di Frieren?