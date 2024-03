Frieren: Oltre la fine del viaggio, da dove leggere il manga dopo la fine dell'anime

Frieren: Oltre la fine del viaggio è stato il mattatore assoluto delle ultime due stagioni anime, una piacevole, meravigliosa scoperta che ci ha portati ad affrontare un'avventura emozionante e perfetta sotto tutti i punti di vista. La prima stagione dell'anime è giunta ai saluti, ma noi abbiamo ancora voglia di viaggiare!

Frieren è una serie che fa riflettere su argomenti importante, ma senza mai annoiare, e che lascia un segno nel cuore. L'anime è cominciato nel settembre 2023 e ormai ci sentiamo un po' compagni di viaggio di Frieren, Fern e Stark. Il viaggio, però, deve fermarsi almeno per un po'.

Il 28° episodio di Frieren: Oltre la fine del viaggio è l'ultimo della prima parte dell'anime di MADHOUSE. Sono stati coperti i primi quattro archi narrativi del manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe, ma la storia ha ancora tanto da dire.

La Stagione 2 di Frieren: Oltre la fine del viaggio non sembra essere lontana, anche se ancora non è stata annunciata. Frieren è l'anime migliore di sempre secondo l'utenza, per cui il viaggio nel mondo magico proseguirà certamente. Ma se proprio non avete voglia di aspettare, ecco da dove leggere il manga di Frieren dopo la fine dell'anime.

La puntata 28 di Frieren chiude il "First-Class Mage Exam Arc (Final Stage)". L'anime ha coperto i primi 60 capitoli del manga, che al momento conta 127 capitoli pubblicati. Il manga di Frieren è attualmente in pausa, ma l'anime ha la strada spianata per una seconda stagione da ulteriori 28 episodi. A ogni modo, se avete già guardato tutto l'anime, potete proseguire la lettura di Frieren: Oltre la fine del Viaggio dal capitolo 61, capitolo in cui comincia l'arco conosciuto come "Continued Northern Travels". In Italia Frieren: Oltre la fine del viaggio è edito da J-POP Manga, che ha pubblicato 11 dei 12 volumetti disponibili. Il capitolo 61 di Frieren è presente nel 7° volume dell'opera. Vi ricordiamo che Frieren è stato doppiato in italiano da Crunchyroll.

Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti oggi su