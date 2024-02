Frieren - Oltre la fine del viaggio: la maga elfa è reale in questo cosplay

Frieren - Oltre la fine del viaggio si allontana dai classici del genere fantasy e trasforma il tema iniziale in qualcosa di completamente differente: cosa succede alla fine di un'avventura sensazionale? La maga Frieren ha viaggiato in lungo e largo con la Compagnia degli Eroi, sconfiggendo il pericoloso Re Demone e salvando il mondo.

Dopo aver ricevuto i giusti riconoscimenti, la maga Frieren, il guerriero Himmel, lo gnomo Eisen e il prete Heiter decidono di prendere strade separate e proseguire la loro vita serenamente. Tuttavia, mentre gli altri trascorrono la loro quotidianità giorno dopo giorno, l'elfa immortale non ha la medesima cognizione del tempo, che per lei tende a scorrere più velocemente di quanto farebbe per un semplice umano. Questo è uno dei dettagli principali di Frieren Oltre la fine del viaggio, che esplora il sorprendente punto di vista della maga: osserviamo la protagonista nella rivisitazione originale della cosplayer anastasia.komori.

In questo cosplay di Frieren da Frieren - Oltre la fine del viaggio, la maga è ritratta in modo fedele alla sua versione in 2D. Con i suoi lunghi codini, i capelli argentei e le iconiche orecchie a punta è impossibile non riconoscerla! Nonostante il suo aspetto giovanile, l'elfa esiste da più di mille anni e si allena da tutta la vita per sfruttare al meglio il suo potere magico.

Non è azzardato affermare che Frieren sia la maga più potente presente sulla faccia della terra: l'elfa ha dimostrato la sua potenza in diverse situazioni nel corso della serie anime, come durante la lotta contro Aura e i seguaci demoni. Nel suo nuovo viaggio alla scoperta degli umani, è affiancata dalla maga apprendista Fern e dal guerriero Stark, entrambi eredi rispettivamente di Heiter ed Eisen e due grandi talenti del loro ambito. Intanto, la serie sta per affrontare un nuovo arco narrativo e Frieren si è mostrata in un nuovo trailer.