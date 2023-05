Frieren Oltre la fine del Viaggio: la magia di Frieren si espande in cinque spin-off

La serie scritta da Kanehito Yamada e disegnata da Tsukasa Abe, Frieren: Oltre la Fine del Viaggio si è rivelata una delle più grandi sorprese nel panorama dei manga degli ultimi anni, e per alimentare questo successo la casa editrice Shogakukan ha presentato ben cinque spin-off pubblicati nel corso di questa settimana.

Ad annunciare la produzione e la distribuzione di queste cinque storie one-shot è stato il sito ufficiale Sunday Webry. Il primo spin-off, già disponibile sul sito e intitolato Chubo no Frieren, Frieren della Cucina, è firmato da Kassan il quale racconta come la protagonista abbia preparato l’hamburger speciale per il compleanno di Stark.

Ren Miura è stato chiamato a realizzare il secondo spin-off, anch’esso già disponibile, dal titolo Le Avventure del Coraggioso Himmel, incentrato sull’amicizia di Himmel e Heiter, cresciuti nello stesso orfanotrofio, con particolare attenzione volta all’evoluzione di Himmel da bambino che sognava di diventare eroe con la sua spada di legno, fino a vera leggenda che sconfisse il Re Demone.

Il terzo racconto, Frieren vuole conoscere gli Umani, la cui uscita è prevista per oggi 24 maggio 2023, assume toni più leggeri e pone l’elfa di fronte alla sfida rappresentata dal kedama, tradizionale giocattolo giapponese. Il Diario di viaggio di Himmel è invece il titolo del quarto spin-off, raccontato da Kazumi Yamaguchi, in cui gli appassionati potranno seguire un’avventura particolarmente divertente del gruppo incontrato nelle prime pagine della serie regolare.

A chiudere questa serie di spin-off sarà La Deviazione di Frieren di Soichi Igarashi, in cui la maga si ritroverà in un dungeon pieno di mimic. Aspettiamo le vostre opinioni su questa sorpresa nei commenti. Prima di salutarci, ecco il nuovo trailer dell’anime di Frieren, e un cosplay di Frieren da parte di Enako, la cosplayer più seguita del Giappone.