Frieren Oltre la fine del viaggio, la scena del ballo emoziona: l'animazione di Madhouse

Nel quindicesimo episodio di Frieren: Oltre la fine del viaggio, trasmesso questa settimana, abbiamo finalmente visto la continuazione dell'avventura della protagonista. Una scena in particolare ha catturato subito l'attenzione del pubblico: stiamo parlando del ballo tra Stark e Fern, che hanno dovuto imparare cosa significa essere dei nobili per portare a termine una missione.

Ciò che ha stupito in particolar modo il pubblico è stata la fluidità dei movimenti dei personaggi. Al contrario di ciò che molti immaginavano, la scena non è stata creata con l'ausilio della computer grafica, ma è stata realizzata interamente a mano dagli animatori. A confermarlo è stato Keiichirou Saitou, regista del progetto, che ha colto l'occasione per ringraziare parte dello staff di Madhouse:

"Ringrazio MYOUN per essersi occupato di tutta la scena del ballo con gli storyboard, e le altre persone di fiducia che hanno gestito questa scena, che prende ispirazione da sole due vignette nel manga originale. Inoltre, tutti i movimenti del ballo sono stati disegnati a mano dagli animatori, senza alcun uso di CGI".



Il regista ha continuato spiegando che tutti i passi di ballo sono stati realizzati con l'aiuto di un'accademia di danza giapponese: "Ringrazio anche l'Accademia di Danza Tatsuro Otake per il loro aiuto nella coreografia della scena del ballo. È stato emozionante vedere il fluire della scena sul terreno e costruire la coreografia di danza con dimostrazioni. Grazie anche a Evan Call per la bellissima musica di questa scena". In risposta, lo stesso MYOUN ha condiviso un frammento della scena dagli storyboard, confermando che tutti i movimenti sono stati realizzati a mano. Trovate tutti i filmati in calce alla notizia.

Per via delle festività natalizie, Frieren Oltre la fine del viaggio andrà in pausa: l'anime tornerà solo il 5 gennaio 2024.