Frozen e altri classici Disney si trasformano in anime nella fan art di un utente

Nel corso dell'ultimo anno vi abbiamo spesso mostrato le creazioni del talentuoso A2T-will-Draw, famoso sui social per via del suo particolare stile di disegno. Recentemente, l'artista ha deciso di porre i suoi omaggi ad alcune principesse Disney, ritraendole con uno stile di disegno molto vicino a quello utilizzato nelle serie animate giapponesi.

Scorrendo la galleria visibile in calce, potete trovare quattro meravigliose illustrazioni dedicate rispettivamente a Elsa, Ariel, Mulan e Rapunzel, oltre che a dei brevi video in cui l'artista ha mostrato il processo di creazione di ognuno degli artwork. I fan hanno premiato il lavoro del disegnatore con circa 20.000 mi piace.

A2T-will-Draw non è nuovo a questo tipo di opere, ragione per cui è diventato velocemente uno degli artisti più cliccati del web. Visitando il suo profilo Instagram potrete trovare dozzine di disegni simili dedicate a personaggi famosi e ad alcune delle serie anime più seguite degli ultimi anni.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi disegni vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dello stile di A2T Will Draw poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai suoi recenti lavori su alcuni personaggi di Naruto e di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.