Frozen: Elsa incontra Weekly Shonen Jump e L'Attacco dei Giganti in un'epica illustrazione

Frozen è uno degli ultimi gioiellini di casa Disney e, nonostante non si sappia ancora nulla su un eventuale terzo capitolo, il franchise continua a far parlare di sé grazie ad un poderoso merchandising e alle varie manifestazioni di creatività disponibili in rete, l'ultima delle quali che unisce l'animazione americana a quella giapponese.

Frozen ha riscosso un notevole successo anche in Giappone al punto tale che è stato realizzato anche un adattamento manga del film. Ad ogni modo, negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare il lavoro di A2T Will Draw, un artista talentuoso che si è fatto conoscere per vie delle sue peculiari idee che reinterpretano i personaggi di Weekly Shonen Jump con lo stile di altre iconiche opere.

La sua ultima fatica, tuttavia, ha unito l'immaginario Disney di Frozen con i gioiellini di Jump quali ONE PIECE, Dragon Ball, Naruto e persino il n°1 di Kodansha, L'Attacco dei Giganti. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce interessanti spunti di riflessione dal momento che Elsa viene proprio reinterpretata con il tratto caratteristico di alcuni degli autori manga più famosi al mondo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace l'idea di A2T Will Draw? La stessa artista ha anche realizzato Naruto con lo stile di ONE PIECE e Dragon Ball.