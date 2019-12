Frozen incontra Dragon Ball, Demon Slayer, Jojo e molti altri in un meraviglioso artwork

Negli ultimi mesi vi abbiamo spesso mostrato le creazioni del talentuoso A2T-will-Draw, famoso sui social per via del suo particolare stile di disegno. Recentemente, l'artista ha deciso di porre i suoi omaggi a Elsa, Regina di Arandelle in Frozen, realizzando una fan art che la raffigura con lo stile di disegno di alcune importantissime opere.

Come potete vedere in calce, l'ultimo artwork del disegnatore immagina la star del film Disney negli universi narrativi di Dragon Ball Z, ONE PIECE, My Hero Academia, Naruto, Demon Slayer, Jojo e L'Attacco dei Giganti. Negli 8 sketch complessivi non manca ovviamente un take completamente originale dello stesso artista.

La serie di disegni pubblicati negli ultimi mesi ha contribuito a far accrescere la popolarità del disegnatore, diventato in pochissimo tempo uno dei più seguiti del web. L'immagine visibile in calce in particolare, ha raccolto un totale di circa 28,000 mi piace in nemmeno quattro giorni.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi disegni vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dello stile di A2T Will Draw poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recente reinterpretazione del protagonista di ONE PIECE e a quella dell'eroe numero 1 di My Hero Academia.