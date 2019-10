Fruit Basket: la seconda stagione debutta con un primo trailer

L'operazione di reboot in forma animata di Fruit Basket si è rivelata un successo. L'adattamento si è mantenuto molto più fedele all'opera originale, seguendo il volere dell'autrice, la quale ha direttamente supervisionato il progetto. La seconda stagione è alle porte, e un nuovo trailer ce ne dà un assaggio.

Il breve filmato è stato pubblicato da Funimation, riportandoci nelle atmosfere dell'anime spokon. A primo impatto possiamo notare l'ottima cura del comparto artistico, che presenta un character design molto fedele e una direzione musicale piuttosto interessante.

Sul livello delle animazioni non possiamo esprimerci - essendo un trailer - ma dato l'ottimo lavoro svolto con la prima stagione restiamo molto fiduciosi. Due personaggi inediti sono stati confermati per questa seconda stagione: parliamo di Kakeru Manabe e Machi Kuragi.

Takuya Eguchi interpreterà Manabe nel doppiaggio giapponese, mentre Aaron Dismuke presterà la sua voce al personaggio in quello inglese. Per quanto riguarda Machi Kuragi, Ai Kakuma sarà la sua voce in lingua originale mentre Caitlin Glass si occuperà del doppiaggio in lingua inglese.

Potete trovare la prima stagione su Crunchyroll e su Funimationnow.

Fruits Basket è stato originariamente creato da Natsuki Takaya per la rivista Han to Yume di Hakusensha nel 1998. La serie è stata raccolta per la prima volta per un adattamento anime nel 2001 prodotto dallo Studio DEEN, dalla durata di 26 episodi. Uno degli obiettivi principali di questa nuova serie è quello di adattare più da vicino il lavoro originale di Takaya e, l'autore ha persino assunto il ruolo di supervisore creativo per il nuovo anime.



Restando in tema spokon, abbiamo dato un sguardo al nuovo anime Ahiru no Sora disponibile su Crunchyroll.