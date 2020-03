Fruits Basket 2 debutta il 6 aprile in Giappone, ecco sigle e trailer di lancio

Manca poco più di una settimana al debutto della seconda stagione di Fruits Basket, il remake di TMS Entertainment tratto dal manga di Natsuki Takaya. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer di lancio sottotitolato in inglese, mentre proseguendo la lettura potrete scoprire tutte le novità inerenti sigle e streaming legale.

La prima stagione dell'anime è stata trasmessa in occidente da Funimation e Crunchyroll, tuttavia alcune limitazioni non hanno permesso il simulcast in Italia. Attualmente nessuno dei principali distributori nostrani ha acquistato le licenze, dunque bisognerà aspettare ancora un po' prima di poter vedere legalmente la seconda stagione.

In Giappone la serie debutterà il 6 aprile 2020 e proseguirà fino alla conclusione del venticinquesimo ed ultimo episodio. L'opening si intitolerà "Prism" e sarà cantata dalla popstar giapponese classe 2002 Miyuna (Black Clover, Fairy Tail), l'Ending Theme sarà invece "Ad Meliora" dell'ex chitarrista THE CHARM PARK (Black Clover). Vi ricordiamo che l'anime è già stato rinnovato per una terza stagione.

Fruits Basket racconta la storia di Toru Honda, una giovane studente che per problemi familiari si ritroverà costretta a vivere in una tenda nel mezzo di un bosco. Dopo aver "perso" la sua abitazione, la ragazza accetterà l'offerta del suo compagno di classe Yuki Soma, ed andrà a vivere con lui ed alcuni suoi parenti. La famiglia però nasconde un divertente segreto: se un membro viene abbracciato da una persona del sesso opposto, si trasformano tutti nei dodici animali dello zodiaco cinese.

E voi cosa ne pensate? State aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità previste per il mese di aprile invece, vi ricordiamo che l'11 del mese debutterà l'attesissima stagione 2 di Kaguya-sama: Love is War.