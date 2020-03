Fruits Basket 2 si è mostrato in una nuova key visual seguita da varie informazioni

Fin dalla sua prima apparizione, Fruits Basket, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Natsuki Takaya, ha saputo ritagliarsi in Giappone - e successivamente anche in Occidente - una considerevole fetta di fan, risultati che hanno successivamente portato alla concretizzazione di un adattamento anime.

L'opera, nel corso delle varie puntata che componevano la prima stagione, è riuscita a fare la gioia di molti spettatori, i quali hanno velocemente richiesto a gran voce il sopraggiungere di un seguito, sogni e speranze che alla fine si sono concretizzate nella conferma ufficiale di una seconda stagione della produzione. Ebbene, Fumination ha deciso di stuzzicare i fan pubblicando una nuova key visual dell'opera - che voi potete visionare a fondo news - in cui sono presenti su una spiaggia i vari personaggi che andranno susseguendosi nel corso della serie. Inoltre, l'occasione è stata sfruttata anche per annunciare la premiere ufficiale dell'anime, attualmente fissata per il 6 aprile in Giappone.

Fumination ha inoltre pubblicato un messaggio scritto dallo stesso Natsuki Takaya in cui il creatore dell'opera ha raccontato la sua esperienza nel rivedere la prima stagione prima di poter acconsentire alla realizzazione della seconda. Dopo oltre dieci anni, infatti, molti dei dettagli e delle caratteristiche che Takaya aveva portato alla luce per i suoi personaggi erano andate perdute, e poter rivedere le sue creazioni prendere vita è stata un'emozione unica. L'autore ha concluso il messaggio affermando:

"I protagonisti della seconda stagione hanno perso la loro strada, ma è proprio il loro essersi persi che gli darà la forza per trarne il massimo e lottare al fine di trovare la giusta strada. Non vedo l'ora di vivere questa stagione come spettatore"

"I protagonisti della seconda stagione hanno perso la loro strada, ma è proprio il loro essersi persi che gli darà la forza per trarne il massimo e lottare al fine di trovare la giusta strada. Non vedo l'ora di vivere questa stagione come spettatore"