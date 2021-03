Fruits Basket 3 debutta il 5 aprile in Giappone, online il trailer della stagione finale

Il sito web ufficiale di Fruits Basket, la serie anime tratta dal celebre manga shojo di Natsuki Yakaya, ha recentemente pubblicato il trailer di lancio della stagione conclusiva, riproposto con i sottotitoli in inglese dal canale YouTube di Funimation. La terza stagione debutterà il 5 aprile in Giappone, e segnerà la fine della storia di Toru e della famiglia Soma.

TMS Entertainment non ha ancora rivelato il numero di episodi di questa terza stagione, ma considerando che le prime due sono state composte da 25 episodi l'una, possiamo aspettarci una stagione finale a doppio cour. TMS Entertainment ha recentemente mostrato la prima key visual e svelato nuovi dettagli sulle sigle, confermando che la direzione è ancora nelle mani di Yoshihide Abata e del suo team.

Fruits Basket racconta la storia di Toru Honda, una giovane studentessa che per problemi familiari si ritrova costretta a vivere in una tenda nel mezzo di un bosco. Dopo aver "perso" la sua abitazione, la ragazza accetta l'offerta del suo compagno di classe Yuki Soma, e inizia a vivere con lui ed alcuni suoi parenti. La famiglia però nasconde un particolare segreto: se un membro viene abbracciato da una persona del sesso opposto, si trasformano tutti nei dodici animali dello zodiaco cinese.

L'anime ha riscosso un buon successo in Giappone e in occidente, dove è stato trasmesso da Crunchyroll e Funimation. La serie al momento è inedita in Italia, quindi per vedere la Stagione 3 bisognerà aspettare ancora un po'. Vi ricordiamo che la conclusione dell'anime non coprirà gli eventi raccontati in Fruits Basket: Another, il sequel della serie pubblicato dal 2015 dall'autrice Natsuki Takaya.