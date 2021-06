Fruits Basket: annunciati anime spin-off sui genitori di Tohru e uno spettacolo teatrale

Dopo una trasmissione risalente a diversi anni fa, nel 2019 Fruits Basket è tornato con un anime nuovo di zecca. Nel corso di tre stagioni, abbiamo rivisto la storia ideata da Natsuki Takaya, rivivendo le vite di questi personaggi. Tuttavia anche questa serie si è ormai conclusa, con la trasmissione dell'ultimo episodio.

Fruits Basket saluta quindi di nuovo gli spettatori, ma i fan potranno godersi il prossimo anno l'arrivo di un altro progetto legato a quest'opera, oltre ai saluti dello staff con un video.

Il sito ufficiale dell'anime di Fruits Basket, nato dal manga di Natsuki Takaya, ha rivelato nelle scorse ore che nel 2022 debutterà sulle televisioni nipponiche Fruits Basket: Kyо̄ko to Katsuya no Monogatari (La storia di Kyoko e Katsuya), un anime che si concentrerà per l'appunto sui genitori di Tohru, Kyoko e Katsuya. La storia dei due personaggi non è stata adattata nel remake di Fruits Basket andata in onda in questi anni, decidendo di dedicar loro invece una serie a parte. L'uscita è prevista per il 2022 ma non è stato specificato il mese di uscita, né il formato o la lunghezza di questa serie. In aggiunta, Fruits Basket riceverà uno spettacolo teatrale, sempre il prossimo anno.

Per commemorare il finale dell'attuale serie animata, lo staff ha proposto un video di sei minuti che potete osservare in alto e che raccoglie alcune delle scene del remake di Fruits Basket, condividendo anche i messaggi firmati da parte dello staff e della mangaka Natsuki Takaya.