Fruits Basket: arriva il trailer del reboot dell'anime

A volte ritornano. A diciassette anni di distanza, Fruits Basket ottiene un nuovo anime che andrà in onda a partire dal 2019. Funimation e TSM Entertainment hanno appena pubblicato il primo trailer che ci permette di dare uno sguardo al reboot.

L'anime annunciato a novembre sulla rivista Hana to Yume non ha ancora svelato la data di uscita, ma conferma lo staff e alcune delle altre informazioni trapelate. Il trailer mostra Tohru Honda mentre inizia a conquistare i cuori del clan Sohma. In un frangente, la ragazza viene vista mentre cammina su un tronco e quando si trova faccia a faccia con Yuki Sohma davanti al suo armadietto a scuola. Viene poi mostrato Kyo, il membro della famiglia con i capelli arancioni, seduto su un tetto, per poi finire con uno sguardo a Shigure. Il trailer si conclude con Tohru che guarda la città dall'alto di una collina.

Questa nuova serie di Fruits Basket adatterà tutto il materiale cartaceo, diversamente da quanto avvenuto con l'anime del 2001. Il manga di Natsuki Takaya ha avuto una lunga serializzazione: pubblicata nel luglio 1998 sulla rivista shojo Hana to Yume, ha poi proseguito la pubblicazione fino a novembre 2006 con 23 volumi totali, editi in Italia da Dynit. Il reboot anime sarà diretto da Yoshihide Ibata sotto la supervisione della mangaka Takaya. Taku Kishimoto si occuperà della sceneggiatura, mentre Masaru Shindo del character design.