Fruits Basket: l'autrice Natsuki Takaya lancia il suo nuovo manga In Such a Small World

Hakusensha ha annunciato che questo lunedì lancerà un nuovo lavoro della creatrice del manga Fruits Basket, Natsuki Takaya, sul suo sito web e sulla sua app Manga Park. Il nuovo manga si intitola Kakumo Chiisaki Sekai ni te (In un mondo così piccolo).

Il manga romantico In Such a Small World è incentrato su Sui Onodera, una ragazza di 23 anni che vive in un piccolo ma grazioso appartamento. Un giorno Kaoru Seto, vicino di casa di Sui, irrompe nella stanza, spiegando che il suo cane Tino è in qualche modo finito sul balcone di Sui. Attraverso questo incontro, Kaoru si integra nella vita di Sui.

Natsuki Takaya ha serializzato il manga originale Fruits Basket sulla rivista Hana to Yume di Hakusensha dal 1998 al 2006. Tokyopop ha pubblicato il manga in inglese dal 2004 al 2009 e Yen Press ha ripubblicato il manga in 12 volumi omnibus aggiornati a partire da giugno 2016.

Takaya ha lanciato un manga sequel intitolato Fruits Basket Another sul sito web gratuito " HanaLaLa online " nel settembre 2015 e ha concluso la serie con il suo quarto volume nel febbraio 2022. Yen Press ha pubblicato il manga in inglese mentre in Italia l'opera è arrivata con Planet Manga.

Il manga originale ha ispirato un adattamento anime televisivo nel 2001 e anche un nuovo adattamento anime presentato in anteprima nel 2019. Fruits Basket 2nd Season è stato mostrato in anteprima nel 2020 e Fruits Basket the Final è stato trasmesso in anteprima nel 2021. Il film Fruits Basket -prelude- è stato presentato in anteprima nel Febbraio 2022 ed è un lungometraggio prequel incentrato sulla storia dei genitori della protagonista Tohru Honda e di come si sono conosciuti ed innamorati.



Fruits Basket ha ispirato gli shojo con una delle dichiarazioni romantiche più belle di tutto il mondo degli anime!