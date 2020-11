Fruits Basket, l'autrice omaggia Demon Slayer e rivela: 'I Volumi sono introvabili!'

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta demoralizzando diversi autori, ma tra questi non c'è sicuramente la talentuosa Natsuki Takaya. L'autrice di Fruits Basket, infatti, ha recentemente parlato dell'opera sul suo profilo Twitter, condividendo una bellissima fan art di Tanjiro Kamado e rivelando di aver già divorato i primi sei Volumi.

Il manga è ormai diventato un vero e proprio culto in Giappone, ed il clamoroso successo del film Demon Slayer: Infinity Train ha convinto diversi mangaka ad avvicinarsi all'opera, in modo da comprendere al meglio le ragioni che hanno portato tutto il mondo ad innamorarsi dell'opera di Koyoharu Gotouge.

In calce potete dare un'occhiata ai tweet in questione, in cui l'autrice ha scritto: "Ho finalmente letto i primi sei Volumi di Demon Slayer, ma ora sono costretta a prendermi una pausa perché tutti gli altri sono sold out e io voglio leggerli su carta... In allegato il mio disegno di Tanjiro!". La fan art è assolutamente magnifica, e sottolinea il grande rispetto provato dall'autrice nei confronti dell'opera. Successivamente, Takaya ha pubblicato una foto mostrando i suoi nuovi acquisti: "La mia famiglia mi ha regalato i nuovi Volumi! Purtroppo non sono riuscita a trovare i numeri dal 7 all'11, quindi aspetterò ancora un po' prima di leggerli... In questo momento sto riguardando in continuazione l'anime!".

Nei giorni scorsi abbiamo spesso parlato delle vendite del manga di Demon Slayer, e di come solo lo scorso mese siano state piazzate quasi 12 milioni di copie. In Giappone il fumetto è il più richiesto in assoluto, e probabilmente le vendite aumenteranno ancora nel mese di dicembre, quando uscirà il ventitreesimo ed ultimo Volume.