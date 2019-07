Fruits Basket: ecco un'incantevole illustrazione di Tohru e Momiji

Il secondo adattamento anime di Fruits Basket, tratto dall'opera di Natsuki Takaya e remake del classico del 2001, ha alzato di una spanna il proprio livello grazie al meraviglioso episodio 14 trasmesso lo scorso 6 luglio.

Per chi non lo conoscesse, l'anime racconta la storia di Tohru Honda, una giovane studente che per problemi familiari si ritroverà costretta a vivere in una tenda nel mezzo di un bosco. Dopo aver "perso" la sua abitazione, la ragazza accetterà l'offerta del suo compagno di classe Yuki Soma, ed andrà a vivere con lui ed alcuni suoi parenti. La famiglia Soma però nasconde un divertente (quanto esasperante) segreto: se un membro viene abbracciato da una persona del sesso opposto infatti, ognuno di loro si trasforma in uno dei dodici animali dello zodiaco cinese.

Il remake dell'anime è riuscito finora a raggiungere dei buoni risultati in termini di ascolti, nonostante le critiche ricevute dai fan dell'originale. Durante l'attesa per l'episodio 15 comunque, è comparsa in rete una nuova immagine dedicata a Tohru e Momiji, che potete osservare in calce all'articolo.

Fruits Basket conta un totale di 25 episodi, ed ha da poco fatto il giro di boa. L'anime difficilmente sarà rinnovato per una seconda stagione, visto che l'intera storia raccontata dal manga dovrebbe essere coperta dal remake, ma a questo riguardo attendiamo notizie ufficiali.

Cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? fatecelo sapere nei commenti, e se siete a caccia di curiosità, date un'occhiata alle nuove informazioni riguardanti il cast della serie!