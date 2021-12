Fruits Basket: Prelude, ecco un primo sguardo ai personaggi del prequel

Fruits Basket è stato uno dei tanti progetti che sono tornati per un nuovo adattamento animato per la celebrazione dell'anniversario della serie manga originale di Natsuki Takaya. Questa serie anime si è conclusa quest'anno con la terza stagione.

I fan hanno finalmente potuto vedere la versione completa della storia del manga prendere vita attraverso l'animazione, ma ora il franchise sta preparando un altro grande ritorno, Fruits Basket: Prelude. Le intenzioni sono quelle di adattare davvero ogni piccola cosa della serie manga originale come i fan hanno sempre voluto.

Dopo la fine della terza e ultima stagione dell'anime reboot di Fruits Basket, è stato annunciato che il franchise sarebbe tornato per un nuovo progetto anime cinematografico che non solo conterrà un riassunto degli eventi dell'anime, ma adatterà nuovo materiale con la storia di come i genitori di Tohru Honda, Kyoko e Katsuya, si sono conosciuti.

Mentre si prepara per l'uscita nelle sale cinematografiche in Giappone il prossimo anno, l'account Twitter ufficiale di Fruits Basket: Prelude ha condiviso uno sguardo molto più ravvicinato ai character design dei personaggi per questo nuovo progetto. Potete darci un'occhiata in fondo alla notizia.

Fruits Basket: Prelude uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche in Giappone il 18 febbraio, ma sfortunatamente non è stato ancora rivelato alcun dettaglio per il lancio internazionale.

Per questo nuovo film, il cast principale e lo staff torneranno direttamente dalla serie anime per il nuovo sforzo della TMS Entertainment. Ciò include il ritorno di Miyuki Sawashiro e Yoshimasa Hosoya rispettivamente come Kyoko e Katsuya.

La serie anime reboot è descritta in questo modo: "Tohru Honda pensava che la sua vita fosse destinata alla sfortuna quando una tragedia familiare la lasciò a vivere in una tenda. Quando la sua piccola dimora viene scoperta dal misterioso clan Soma, si ritrova improvvisamente a vivere con Yuki, Kyo e Shigure Soma. Ma impara presto che la famiglia ha un bizzarro segreto: quando vengono abbracciati dal sesso opposto, si trasformano in animali dello Zodiaco!".

Cosa ne pensate? Siete entusiasti di vedere il ritorno di Fruits Basket per questo nuovo prequel? Cosa ne pensate del reboot della serie anime in generale? Sapevate che Fruits Basket ha superato FullMetal Alchemist su MyAnimeList?