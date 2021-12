Fruits Basket: Prelude, svelato il trailer del film e una nuova key visual

Nei primi anni duemila ci fu un manga shojo che seppe conquistarsi una vasta fetta di pubblico, ovvero Fruits Basket. Scritta e disegnata da Natsuki Takaya, l'opera ha ricevuto ben due adattamenti animati, il primo nel 2001 e il secondo tra il 2019 e il 2021, riuscendo a portare su schermo tutta la storia.

Un film riassuntivo della serie intitolato Fruits Basket: Prelude debutterà in Giappone il 18 febbraio 2022. Abbiamo già dato uno sguardo ai personaggi di Fruits Basket: Prelude, ma purtroppo non abbiamo avuto ancora modo di vedere le animazioni di TMS Entertainment. O almeno fino ad oggi.

Infatti, attraverso il sito ufficiale di Fruits Basket: Prelude è stato pubblicato il trailer del film e una nuova key visual. Mentre il breve video su YouTube è incentrato sui protagonisti dell'opera Tohru e Yuki, la key visual mostra proprio Tohru in compagnia dei suoi genitori su una spiaggia. Il rapporto tra la ragazza, il padre e la madre è una parte inedita inserita nel film, mai mostrata nella serie.

Lo studio TMS Entertainment produsse anche Fruits Basket 2019. Lo staff che lavorerà al film sarà quindi lo stesso della serie, in virtù degli ottimi risultati ottenuti: pensate che Fruits Basket ha superato Fullmetal Alchemist su MyAnimeList come anime con il voto più alto. Una produzione che si prospetta di altissimo livello, ma dovremo attendere il prossimo 18 febbraio per averne la certezza.