Fruits Basket si prepara all'epica conclusione: la Stagione 3 dell'anime debutta ad aprile

Fruits Basket: The Final, terza e ultima stagione dell'anime tratto dal manga di Natsuki Takaya, debutterà nel mese di aprile 2021, e segnerà la conclusione della storia di Thoru e compagni. La conferma è arrivata pochi istanti fa dal sito web ufficiale dell'opera, che ha anche pubblicato uno splendido poster intitolato "Ikanaide" (Non lasciarmi).

La prima stagione dell'anime ha debuttato il 5 aprile 2019, mentre la seconda è arrivata un anno dopo, il 6 aprile 2020. Nonostante il problema Coronavirus e le difficoltà legate allo smart working, i ragazzi di TMS Entertainment sono riusciti a tenere il passo con la produzione, e fortunatamente il debutto della stagione finale non ha subito ritardi.

In occidente l'anime sarà nuovamente trasmesso da Funimation e Crunchyroll, e purtroppo non sarà disponibile in Italia, a meno di annunci dell'ultimo momento. Così come per le precedenti, anche la terza stagione dovrebbe essere composta da 25 episodi, ma TMS confermerà il numero esatto nel corso dei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati alla stagione finale di Fruits Basket? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Una volta conclusa la serie, poi, ricordatevi di recuperare Fruits Basket: Another, il sequel della serie pubblicato dal 2015 dall'autrice Natsuki Takaya.