Fruits Basket: la prima stagione del 2019 in onda su Animax Asia dal 22 febbraio

Animax Asia ha annunciato che la nuova serie animata di Fruits Basket andrà in onda il 22 febbraio, e verranno trasmessi due episodi ogni lunedì e martedì. La prima stagione è andata in onda in Giappone in aprile 2019 ed era divisa in 25 episodi.

L’anime avrà una anche una stagione conclusiva, intitolata Fruits Basket the Final, che andrà in onda ad Aprile. Le serie animate del 2019 e del 2020 adattano il manga Fruits Basket di Natsuki Takaya. L’adattamento ha un cast giapponese nuovo ma sono stati mantenuti in parte dei membri del precedente cast, come richiesto da Takaya. L’anime racconterà la storia per intero.

Yoshide Ibata (Pikaia!!, FLCL Progressive) è tornato come regista della nuova stagione alla TMS Entertainment. Taku Kishimoto (Silver Spoon, Haikyu!!, 91 Days, Hanebad!) è stato incaricato dei copioni della serie. Masaru Shindō (Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU) è tornato ad occuparsi del character design. La mangaka Takaya invece farà da supervisore a tutta l’opera.

Per il momento sappiamo che l'anime terminerà con la terza stagione nel 2021, e Fruits Basket 2 uscirà in Giappone il 6 aprile.