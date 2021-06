Fruits Basket supera Fullmetal Alchemist: è l'anime col voto più alto su MyAnimeList

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è stato per anni l'anime più apprezzato su MyAnimeList. L'adattamento del manga di Hiromu Arakawa non ha conosciuto rivali, anche se recentemente per un brevissimo periodo L'Attacco dei Giganti 4 Parte 1 l'aveva superato. Ora però sembra esserci un nuovo rivale, Fruits Basket.

Partita ad aprile, da pochissime ore si è conclusa la terza e ultima stagione di Fruits Basket. Il remake del manga di Natsuki Takaya ha ottenuto un ottimo seguito, racimolando diversi voti positivi sul noto portale MyAnimeList. La media voti è salita così tanto che Fruits Basket ha raggiunto quota 9,18 con 182.217 votanti in questo momento.

Il valore è così alto che ha superato Fullmetal Alchemist: Brotherhood con i suoi 9,17 di voto, basato sul parere però di 2.495.365 votanti. Un divario enorme nel numero di votanti e che a lungo andare potrebbe anche ristabilire il dominio dell'opera alchemica della Arakawa. Fatto sta che comunque Fruits Basket è riuscito a ottenere un riscontro estremamente positivo dal pubblico, fattore da non trascurare in generale.

Ottenendo questa votazione così elevata, è riuscito quindi a superare altri titoli di spessore come Steins;Gate, L'Attacco dei Giganti 4 Parte 1, Gintama e Hunter x Hunter che erano fissi in top 3 e top 5 da diverso tempo.