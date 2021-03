Fruits Basket: svelati nuovi dettagli e immagini della stagione conclusiva

Il nuovo adattamento animato di Fruits Basket iniziato nel 2019 giungerà al termine con la terza stagione di cui sono stati recentemente diffusi alcuni nuovi dettagli. Scopriamoli insieme.

Il manga shoujo di Natsuki Takaya ricevette un adattamento animato già nel 2001 composto da 26 episodi. Nel 2019 però inizio la pubblicazione di una nuova trasposizione volta a riportare sugli schermi l'intera opera cartacea prefissandosi di concludere la storia in tre stagioni. Con la seconda parte dell'opera terminata nel Settembre del 2020 si attende ora Fruit Basket: The Final la cui diffusione al pubblico è fissata per Aprile 2021.

Tramite il sito web ufficiale si apprendono alcuni nuovi dettagli. Sembra infatti che la prima della nuova stagione verrà mandata in onda il giorno 5 Aprile ed è inoltre stata diffusa una nuova immagine della serie che può essere vista al termine di questa news.

Ulteriori informazioni riguardano le sigle di apertura e di chiusura dell'anime. La opening s'intitolerà Pleasure e sarà suonata dal gruppo WARPs UP, mentre la ending Haru Urarara verrà eseguita dai GENIC. Ricordo infine che l'adattamento è prodotto da TMS Entertainment con regia di Yoshihide Ibata e sceneggiatura affidata a Taku Kishimoto, inoltre il design dei personaggi è opera di Masaru Shindo.

