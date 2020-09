Fruits Basket, ufficiale: l'anime terminerà con la stagione 3 nel 2021

Fan di Fruits Basket a raccolta per un annuncio speciale: la terza stagione dell'anime sarà quella conclusiva, e arriverà in Giappone nel corso del 2021.

Lo scorso anno debuttava finalmente oltreoceano l'atteso remake di Fruits Basket, il nuovo adattamento animato dello shojo scritto e disegnato da Natsuki Takaya.

Il design innovativo, il differente cast di doppiatori e la maggiore fedeltà al manga rispetto all'anime del 2001 prodotto da Studio Deen, hanno fatto in modo che Furuba 2.0 si guadagnasse fin da subito il favore di una buona fetta dei fan della storia, permettendo alla serie di continuare con una seconda stagione.

Fruits Basket 2 ha infatti debuttato lo scorso aprile nel Paese del Sol Levante, concludendosi con l'episodio numero 25, che portava con sé un annuncio: Fruits Basket avrà una terza stagione, e sarà l'ultima.

Fruits Basket The Final arriverà nel 2021 sui canali nipponici TV Tokyo, TV Aichi, e TV Osaka.

Intanto, pare che la pubblicazione del sequel Fruits Basket Another e del primo one-shot (dedicato a Shiki Soma) possa essere seguita da altri capitoli auto-conclusivi, come avrebbe dichiarato la stessa autrice, che avrebbe ancora in serbo nuove storie ambientate nel mondo di Fruits Basket. Restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli in merito, come anche di una data ufficiale per il debutto dell'ultima stagione dell'anime.