I Frutti del Diavolo di ONE PIECE diventano delle gustose realtà grazie a un'abile cuoca

Inutile girarci intorno, il franchise di ONE PIECE è un'epopea per molti oramai indimenticabile che tra serie animate, manga, videogiochi, film e gadget a non finire, ha saputo conquistare cuori e menti di milioni e milioni di persone sparse in ogni angolo del globo... ma in quanti potrebbero trovarci del romanticismo?

Se ci si pensa, la grande avventura che ha visto - e sta vedendo - protagonisti Cappello di Paglia e la sua ciurma è andata componendosi di dolorose perdite, indimenticabili battaglie e guerre da vivere con il fiato sospeso, ma al contempo l'opera non ha perso l'occasione di mettere in mostra qualche momento più propriamente "romantico", piccole note di colore che qualcuno deve aver preso molto seriamente.

Attraverso Reddit, un utente chiamato VenomRogue ha infatti postato quello che è a tutti gli effetti il miglior regalo che potresti fare a un fan di ONE PIECE. In occasione del loro anniversario di fidanzamento, la sua ragazza ha infatti deciso di cucinare degli splendidi dolci che rappresentano fedeli copie di alcuni dei Frutti del Diavolo visti all'interno della serie. Come potete vedere nell'immagine posta a fondo news, il risultato finale è a dir poco splendido e fa davvero venire l'acquolina in bocca, un gesto d'amore che il web non ha mancato d'elogiare.

