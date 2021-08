Il Frutto del Diavolo di Yamato è ufficiale: la rivelazione in ONE PIECE 1020

Ormai da diversi mesi era noto che Yamato, il personaggio introdotto da Eiichiro Oda appositamente durante la fase di Onigashima, avesse un Frutto del Diavolo. La figlia di Kaido, che si ritiene essere la nuova Oden Kozuki, aveva già digrignato i suoi denti aguzzi contro Sasaki senza però rivelare davvero la sua forma bestiale in ONE PIECE.

Soltanto negli scorsi capitoli, durante lo scontro con il padre sulla cupola di Onigashima, Yamato ha svelato la sua vera forma. Come gli altri pirati delle Cento Bestie, anche lei ha un Frutto del Diavolo Zoo Zoo, ma soltanto nel capitolo 1020 di ONE PIECE pubblicato da pochi giorni su MangaPlus è stato rivelato ufficialmente il suo nome.

Come spiega Kaido, il Frutto del Diavolo in possesso di Yamato è il Frutto Zoo Zoo Mitologico Modello Inu Inu: Ookuchi no Makami. Letteralmente significa "Lupo dalla bocca larga" ma Oda ha applicato una doppia lettura ai kanji del suo nome. Infatti la parola "Lupo" può essere letta anche "Vera Divinità", un riferimento chiaro al lupo grigio giapponese, animale ormai estinto ma che rimane comunque molto caro ai nipponici, i quali lo ritengono una divinità.

Anche in ONE PIECE l'animale è uno spirito protettore, stavolta di Wano, che non a caso è ispirato al mondo giapponese. Rimane da vederla a dovere con la sua piena potenza nei successivi capitoli del manga.