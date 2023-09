Il frutto Fior Fior si scatena in questo cosplay di Nico Robin da ONE PIECE

I Frutti del Diavolo sono un elemento centrale in ONE PIECE, il famoso manga e anime creato da Eiichiro Oda in pubblicazione dall'ormai lontano 1997, più di 25 anni fa, su Weekly Shonen Jump. Questi frutti sono conosciuti anche come Frutti del Mare nel vecchio adattamento del doppiaggio di Mediaset e sono a tutti gli effetti cibi magici.

Questi conferiscono ai loro consumatori poteri straordinari, ma al costo della loro capacità di nuotare e dell'abilità di immergersi in mare. C'è una grande varietà di questi cibi particolari in ONE PIECE e molti sono stati mostrati nel corso del tempo. Di recente sono stati visti i Frutti di Kaido e Yamato, ma molto spesso sono stati messi in risalto quelli dei protagonisti di ONE PIECE, in particolar modo con le loro abilità.

Tra quelli mangiati dalla ciurma c'è il Fior Fior, usato da Nico Robin. L'archeologa ex membro della Baroque Works riesce a replicare i propri arti, siano esse mani, braccia, piedi o gambe, anche in dimensioni maggiori rispetto al solito, e in ogni punto dell'area circostante. Nico Robin combatte sfruttando questi poteri, ed è ciò che vedrete in questa foto postata su Reddit da Eruchancos.

La cosplayer ha preparato un cosplay di Nico Robin con il Fior Fior attivo: vestita con gli abiti post timeskip, quindi giubbino blu e pareo rosa con stampe verdi, la piratessa ha sfruttato il proprio potere per replicare le proprie braccia, almeno nella prima foto. Vi piace la galleria preparata da Eruchancos? O preferite questo cosplay di Nico Robin ai tempi di Alabasta?