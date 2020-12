Che frutto del mare ha mangiato Gold Roger? ecco una teoria sul Re dei Pirati di ONE PIECE

Per qualche strano motivo, Eiichiro Oda sta facendo un'attenzione maniacale al rilasciare con il contagocce le informazioni inerenti al Re dei Pirati di ONE PIECE, Gol D. Roger. Evidentemente, il sensei ha celato diversi misteri importanti sullo storico nemico della Marina, anche sul suo Frutto del Diavolo.

Attualmente non sappiamo se Roger avesse ingerito o meno un Frutto del Diavolo mentre era in vita, ciò che sappiamo, tuttavia, è che avesse una forza pari a quella di Barbabianca. In merito alle sue abilità, invece, sappiamo ben poco. Per ovvi motivi, è lecito aspettarsi che fosse in grado di utilizzare con maestria le tre forme di Haki e, in particolare, l'Haki del Re Conquistatore. Ad ogni modo, secondo un'interessante teoria tutti i parallelismi tra Rufy e il Re dei Pirati avrebbe un ulteriore punto in comune: il frutto Gom Gom.

Dopo la dipartita di Ace siamo entrati a conoscenza di una peculiarità dei frutti, ovvero che a seguito della morte del possessore, da qualche parte del mondo, uno di essi ricresca. E se qualcosa di simile fosse capitato anche a Roger?

Rufy e il Re dei Pirati sono da tempo legati per qualche strano motivo, sia da parallelismi dovuti all'ambizione dei due personaggi, dal carattere e dal Cappello di Paglia. Se supponiamo che dopo la morte di Roger il frutto Gom Gom sia rinato da qualche parte, allora per forze di cose Shanks ne è entrato in possesso durante gli anni seguenti all'esecuzione, magari a seguito di un raid mirato su una nave nemica come ricorda un suo sottoposto. Come ricorderete, infatti, Shanks covava con certa cura il Frutto in un cofanetto e per poco non diede di matto quando scoprì che Rufy lo ingerì convinto fosse un "dessert". Chissà, inoltre, se la malattia di Roger nel suo ultimo anno di vita non sia stata causata proprio dalle conseguenze di abuso del Gear 2nd, una tecnica che sfrutta l'aumento della pressione sanguigna.

Ad ogni modo, questa resta soltanto una teoria e non è da escludere che Roger non avesse in realtà ingerito alcun Frutto particolare. Secondo voi, invece, è un'ipotesi plausibile? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto. Ma a proposito, sapevate che il leggendario tesoro è esistito realmente?