Fubuki in questo cosplay a tema One-Punch Man è ipnotica

Gli eroi di One-Punch Man sono tanti. A risaltare sono sempre quelli di classe S, coloro che siedono sullo scranno più alto e che sono giustamente apprezzati e famosi per essere i più forti. Da Blast al Cyborg Demoniaco, passando per altri nomi noti come Metal Knight e Child Emperor, ce ne sono di tutte le potenze e abilità.

Ma non ci sono soltanto gli eroi di classe S in One-Punch Man. Nelle classi inferiori ci sono tante figure anche capaci, oltre al protagonista Saitama che, come si sa bene, è un caso a parte. Fubuki, anche conosciuta come "Blizzard of Hell", è un personaggio del manga e dell'anime One-Punch Man molto noto e che ricopre spesso il ruolo di protagonista femminile della serie. È una potente eroina e una delle principali membri dell'Associazione degli Eroi Classe B.

Fubuki è la leader della squadra Blizzard, un gruppo di eroi di vario genere che orbita intorno alla sorella minore di Tatsumaki. Nonostante il suo rango relativamente basso, Fubuki dimostra una grande abilità e controllo sui suoi poteri psichici. È in grado di creare poderose raffiche di vento e di manipolare la mente degli avversari.

Il personaggio di Fubuki è caratterizzato dalla sua bellezza e dalla sua personalità forte e determinata. Nonostante il suo aspetto freddo e distante, Fubuki ha un lato più vulnerabile e si preoccupa per il benessere delle persone a lei care. Alina Becker in questa foto ha deciso di far risaltare tutta la sua bellezza: questo cosplay di Fubuki da One-Punch Man vede l'eroina vestire con il suo solito abito verde scuro molto lungo, che però riesce a essere anche molto attillato. Sicuramente sarà in grado di ipnotizzare tutti senza alcun problema.

