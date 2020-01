Fubuki di One-Punch Man conquista tutti con l'ultimo cosplay di Snow Suen

Inizialmente nell'universo di One-Punch Man tutto ruotava attorno a Saitama e Genos, i due ragazzi che, tra un mostro e un altro, passano giornate a lottare con la vita quotidiana e le zanzare. Per questo ha conquistato tanti fan l'inserimento della figura femminile di Fubuki, sorella di Tatsumaki e anch'ella dotata di un ottimo potere psichico.

La popolarità di Fubuki certificata dai tanti cosplay continua ancora oggi, con l'anime non più in onda. All'elenco di cosplayer che ha vestito i panni del personaggio si aggiunge il nome di Snow Suen, fan cinese di One-Punch Man.

La ragazza ha pubblicato diverse foto, differenziandole tra Instagram e Facebook. In calce potete notare una copiosa galleria di immagini che parte da una foto in cui Fubuki viene aiutata dalle sue guardie. Col classico abito attillato scuro e la pelliccia bianca sulle spalle, la cosplayer prosegue poi con varie foto che cercano di replicare anche alcune scene del personaggio in One-Punch Man. Da quella della stanza d'albergo alla replica della copertina dove scende dall'auto, Snow Suen ha presentato una Fubuki accattivante e fedele.

Anche nel manga di One-Punch Man Fubuki è piuttosto attiva, essendo stata protagonista di alcuni degli ultimi capitoli dell'opera.