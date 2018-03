Fuji TV annuncia Psycho-Pass: Sinners of the System, un trittico di film su Psycho-Pass

Durante la cosiddetta “" tenuta qualche giorno fa, l'emittente televisivo nipponicoha annunciato un trittico di film d’animazione legati al franchise di. Intitolato, il progetto esordirà in Giappone nel mese di gennaio 2019.

Non è ancora chiaro se tutti e tre i film verranno lanciati nello stesse mese o se usciranno in rapida successione, ma al momento Fuji TV ha rivelato solo i titoli ed i protagonisti degli stessi. Intitolata "Case.1 Tsumi to Bachi" (Crimine e Punizione)” la prima pellicola si focalizzerà su Nobuchika Ginoza e Mika Shimotsuki, mentre la seconda, intitolata "Case.2 First Guardian” (Il primo Guardiano), avrà per protagonisti Tomomi Masaoka and Teppei Sugo. La terza ed ultima, intitolata "Case.3 Onshuu no Kanata ni" (Dall’altro late dell’amore e dell’odio), sarà invece incentrata su Shinya Kōgami. In chiosa all’articolo vi proponiamo infine il trailer d’annuncio del progetto.

Composto da 22 episodi, l’anime originale di Psycho-Pass ha esordito in Giappone nel 2012, mentre il suo sequel, Psycho-Pass 2, è stato lanciato nell’ottobre 2014. L’anno successivo è stato invece rilasciato un film ambientato dopo i fatti delle prime due serie. Il franchise ha anche ispirato una serie di spin-off cartacei ed il videogioco Psycho-Pass: Mandatory Happiness. Mentre la prima serie è disponibile interamente in italiano grazie a Dynit, la seconda è visionabile solo con sottotitoli in lingua nostrana sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID.