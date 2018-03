Full Matal Panic! Invisible Victory ha finalmente una data d'uscita ufficiale!

Da quando è stato annunciato che il popolare franchiseavrebbe ottenuto una quarta stagione della serie entro la fine dell'anno, i fan sono stati ansiosi di scoprire la data di messa in onda del nuovo anime dal titolo Full Metal Panic! Invisible Victory

Fortunatamente, l'attesa per i nuovi episodi non sarà molto lunga, in quanto la serie ha confermato che tornerà ufficialmente ad Aprile. Full Metal Panic! Invisible Victory uscirà il prossimo 13 Aprile e andrà in onda sul canale giapponese AT-X alle 20:30 e su Tokyo-MX alle 22:30.

La serie include il ritorno di Tomokazu Seki come Sousuke Sagara, Satsuki Yukino come Kaname Chidori, Ikue Kimura come Kyoko Tokiwa, Toshiyuki Morikawa come Atsunobu Hayashimizu, Rio Natsuki come Eri Kagurazaka, Yukana come Teletha "Tessa" Testarossa, Shinichiro Miki come Kurz Weber, Michiko Neya come Melissa Mao, Akio Ohtsuka come Andrei Kalinin, Tomomichi Nishimura come Richard Mardukas, Daisuke Namikawa come Leonard Testarossa e Kazuhiro Yamaji come Kurama.

Tra i nuovi membri del cast ci sono Masaki Terasoma come Wilhelm Casper, Marina Inoue come Sabina Rechnio, Aya Uchida come Sachi Shinohara, Minori Chihara come Nami, Kenjiro Tsuda come Michel Lemon, Tomokazu Sugita come Lee Fowler, Tessho Genda come capo della polizia di Namusaku, Sho Hayami come George Lovelock e Kappei Yamaguchi nei panni di Dragonfly (la Falke AI).

Katsuichi Nakayama dirigerà la serie per XEBEC, con l'autore originale di Full Metal Panic!, Shoji Gatoh, che lavorerà agli script per la serie.