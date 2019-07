Full Metal Alchemist Brotherhood: ammiriamo un cosplay di Winry Rockbell!

Full Metal Alchemist: Brotherhood si è ormai concluso da quasi dieci anni, ma la passione dei fan non accenna minimamente ad affievolirsi. Tra cosplay e fan art i personaggi dell'opera di Hiromi Arakawa continuano a vivere giornalmente, ed è a tal proposito che una utente Reddit ha pubblicato il bellissimo cosplay visibile in calce.

L'utente itheileryn ha deciso di assumere le sembianze di Winry Rockbell, l'amica d'infanzia del duo di protagonisti della serie. Nel manga, Winry viene introdotta come una ragazza decisa, autoritaria e con una grande passione per la meccanica. Il suo lavoro la porta spesso a doversi occupare degli automail di Ed, gli arti meccanici che il ragazzo distrugge spesso e volentieri durante le sue avventure.

La foto ha ottenuto l'approvazione dei Redditors, oltre che più di 1000 upvote. Il costume della ragazza è composto dal tipico top corto a fascia nera indossato da Winry durante il lavoro, oltre che dagli immancabili guanti e dalla tipica chiave inglese.

Per chi non lo sapesse, Full Metal Alchemist: Brotherhood è la seconda trasposizione televisiva del manga di Arakawa e racconta l'avventura dei fratelli Edward ed Alphonse Elric, due alchimisti in cerca di un modo per riavere indietro i propri corpi. La prima trasposizione, chiamata semplicemente Full Metal Alchemist, venne diffusa tra il 2003 e il 2004 e si concluse con un finale non canonico.

