Full Metal Alchemist Brotherhood: un fan realizza un ritratto 'realistico' di Edward Elric

In occasione del decimo compleanno di Full Metal Alchemist: Brotherhood, molti fan del capolavoro di Hiromu Arakawa hanno dedicato all'opera diversi artwork e cosplay a tema. Il giovane artista Enzo Fernandez però si è davvero superato, condividendo su Reddit un incredibile dipinto del protagonista Edward Elric.

Il disegno, visibile in calce all'articolo è stato dipinto a mano e presenta un incredibile livello di dettaglio, soprattutto nella costruzione del braccio artificiale e nei capelli di Edward. L'opera è valsa all'artista più di 3000 upvote su Reddit e circa 1000 mi piace su Instagram.

Enzo Fernandez, conosciuto come Enzofernandez.art su Instagram, è un artista amatoriale di origine argentina, conosciuto sui social per i suoi ritratti a tema anime. Sul suo profilo, oltre al ritratto sottostante, potete trovare raffigurazioni dedicate ai mondi de L'Attacco dei Giganti, Dragon Ball e Bleach.

Per chi non lo sapesse, Full Metal Alchemist: Brotherhood è la seconda trasposizione televisiva ufficiale del manga di Arakawa e racconta l'avventura dei fratelli Edward ed Alphonse Elric, due alchimisti in cerca di un modo per riavere indietro i propri corpi. Il primo anime, chiamato semplicemente Full Metal Alchemist, venne pubblicato tra il 2003 e il 2004 e si concluse con un finale non canonico.



E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!