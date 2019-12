Full Metal Panic: l'autore Shoji Gatoh si scusa per i tweet contro Greta Thunberg

Che Greta Thunberg non sia apprezzata da tutti è cosa nota. La spinta ambientalista data dalla giovane ragazza svedese ha trovato molti sostenitori ma anche avversari, molti dei quali hanno dubitato sia della bontà delle sue intenzioni che augurato diversi episodi spiacevoli. Tra questi risulta esserci anche il creatore di Full Metal Panic.

"Non mi piace questa ragazza. Se governassi il mondo nell'ombra, le prenderei tutto il possibile e la schernirei quando toccherebbe il fondo. Poi le farei mangiare una deliziosa e bollente bistecca guardando le lacrime di frustrazione sul suo viso. Vorrei tanto vederlo". Questo fu il tweet di Shoji Gatoh, autore della popolare light novel Full Metal Panic, scritto sul suo account Twitter domenica 8 dicembre.

Il tweet sull'operato della sedicenne fu poi ripreso anche da diversi media nipponici come la NHK, sollevando inevitabilmente un vespaio. A giorni di distanza, il creatore di Full Metal Panic si scusa in un altro tweet: "Sì, è stata una cosa orribile da dire a una ragazza minorenne. Ho riflettuto su ciò che ho fatto ed eliminerò il tweet. Nel frattempo, mi prenderò una pausa da Twitter. Mi scuso per aver causato disagio a parecchie persone con la mia condotta irrispettosa".

Il tweet originale di Gatoh, oltre a ricevere le critiche di alcuni lettori, provocò reazioni anche in alcuni suoi collaboratori: Tetsuro Kasahara che disegnò Full Metal Panic! 0 -ZERO- rispose che non avrebbe più disegnato il sequel del manga, anche se ha poi ritrattato dopo aver letto le scuse dell'autore. Non perdetevi la nostra recensione di Full Metal Panic, titolo disponibile su Netflix sul quale sta per tornare anche I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.