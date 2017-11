Full Metal Panic! Director's Cut esordirà a fine mese nelle sale nipponiche!

, fenomeno giapponese che dal lontano 1998 continua ad intrattenere i fan in tutto il globo con romanzi, anime e manga ideati dal sensei, tornerà presto nelle sale cinematografiche nipponiche con un progetto piuttosto ambizioso!

Stando alle notizie diffuse in rete nelle ultime ore, il prossimo 25 novembre le sale nipponiche accoglieranno il primo film della trilogia Full Metal Panic! Director’s Cut, la quale ripercorrerà le vicende della prima serie televisiva. Tutti coloro che visioneranno la pellicola, intitolata “Boy meets Girl”, riceveranno inoltre una card illustrata dal maestro Shikidouji (visionabile in calce all'articolo), l’originale character designer della serie.



Intitolata “One Night Stand”, la seconda pellicola del progetto esordirà nelle sale cinematografiche il 13 gennaio 2018, mentre la terza ed ultima parte, “Into the Blue”, è curiosamente programmata per la settimana successiva.

Augurandoci che il progetto possa un giorno approdare anche nel nostro paese, vi lasciamo alla visione dello splendido trailer rilasciato qualche settimana fa da Kadokawa.