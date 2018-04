Full Metal Panic! Invisible Victory e Dorei-ku The Animation sono ora su VVVVID

Nella giornata di ieri (venerdì 13 aprile) VVVVID ha aggiornato il proprio catalogo delle uscite anime primaverili in simulcast: sono ora disponibili per lo streaming il primo episodio di Full Metal Panic! Invisible Victory e quello di Dorei-ku The Animation.

Entrambi gli anime sono iniziati ieri, venerdì 13 aprile, con il rispettivo primo episodio disponibile dalle ore 18:00: ogni puntata di Full Metal Panic! Invisible Victory e Dorei-ku The Animation sarà trasmesso in simulcast su VVVVID ogni venerdì a partire dallo stesso orario.

Di seguito le sinossi dei due anime proposti da VVVVID. Iniziamo dalla nuova serie di Full Metal Panic!

Kaname Chidori e Sousuke Sagara ci portano nel cuore della Black Technology. Questa è la nuova serie di Full Metal Panic!

In basso, invece, quella di Dorei-ku The Animation:

Hai mai pensato di rendere qualcuno il tuo schiavetto personale? L'SCM è un dispositivo che ti consente di piegare la volontà di chiunque, come te, lo indossi. Ma uno dei due deve prevalere sull'altro, costi quel che costi: solo così è possibile la dominazione completa dell'altro. Quali saranno gli effetti di questo scontro di volontà?

Quali di questi due nuovi anime in simulcast su VVVVID seguirete? Sono tante altre le serie primaverili annunciate per il simulcast dalla piattaforma streaming.