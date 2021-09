Fullmetal Alchemist: i 10 personaggi più forti del manga, dal peggiore al migliore

Il mondo di Fullmetal Alchemist è popolato da umani normali, ma che sono in grado di imparare l'arte dell'alchimia. Questa si appresta a svariati usi, sia benevoli che malvagi, che hanno plasmato Amestris e il mondo intero. Abbiamo assistito alla storia di una piccola parte di questo paese, conoscendo Edward e altri personaggi indimenticabili.

Tra tutti quelli apparsi, quali sono i 10 personaggi più forti di Fullmetal Alchemist? Scopriamo tra alchimisti, homunculus e altri esseri quali sono coloro che hanno più potere.

In decima posizione partiamo proprio dal protagonista Edward Elric. Compensa il suo fisico minuto con la capacità di sfruttare l'alchimia senza cerchi alchemici e, con le sue conoscenze, riesce a utilizzarla velocemente in tante situazioni. Nona posizione per Alphonse Elric in armatura; se senza armatura potrebbe essere inferiore al fratello per una questione di età, l'armatura porta Al ad avere un corpo molto più possente che, combinato alla possibilità di usare l'alchimia senza cerchi alchemici, lo rende temibile.

Ottava posizione per l'Homunculus Envy. Lui è uno dei più forti tra gli Homunculus dato che può usare i suoi poteri sia per attaccare di nascosto che frontalmente. È necessario un potere vasto, distruttivo e continuativo per riuscire ad abbatterlo. Settima posizione per Izumi Curtis, la maestra dei due protagonisti di Fullmetal Alchemist. Anche lei sa usare l'alchimia senza cerchi alchemici e ha grande esperienza nell'utilizzo di quest'ultima in combattimento. Tuttavia il suo fisico non le consente troppi sforzi.

Un gradino più sopra c'è Scar, in sesta posizione. L'uomo di Ishval è un portento fisicamente, ma le sue caratteristiche fisiche si aggiungono al braccio della distruzione e a quello della creazione. Questo trinomio lo rende un guerriero completo e pericoloso. Quinta posizione per l'alchimista più forte, il colonnello Roy Mustang. Alla fine del manga diventa in grado di usare l'alchimia senza cerchi alchemici, il che amplia enormemente il suo già devastante potere offensivo.

Ritornano gli Homunculus con Wrath. In quarta posizione troviamo proprio il comandante supremo King Bradley, un guerriero eccezionale nonostante l'età e che ha messo in ginocchio gli avversari più forti esistenti ad Amestris e fuori. Medaglia di bronzo per il suo fratello maggiore, Pride, il primo Homunculus creato dal Padre e anche quello più temibile, anche se il suo corpo ha forti limitazioni.

In seconda posizione c'è Van Hohenheim, il padre di Ed e Al e vittima del sacrificio del Padre. Tra conoscenze, esperienze e una pietra filosofale immensamente grande a disposizione, Hohenheim è uno dei personaggi più forti in questo mondo. In prima posizione non poteva che esserci il Padre, il primo Homunculus, la creatura più forte di Fullmetal Alchemist. Ha a disposizione energia, forza, conoscenza e tanto altro ancora, elementi che gli hanno permesso di strutturare un piano complicato per catturare Dio.

Ancora oggi il manga è molto amato nel mondo come confermano i numeri di vendita di Fullmetal Alchemist.