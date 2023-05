Fullmetal Alchemist - 20th Anniversary Book: l'albo celebrativo arriva con Planet Manga

Presentato ufficialmente a Lucca Comics & Games 2022, Fullmetal Alchemist - 20th Anniversary Book sta finalmente per fare il suo esordio in Italia. A portare nelle fumetterie nostrane il volumetto speciale che celebra i 20 anni dell'opera di Hiromu Arakawa è Planet Manga, che aveva già serializzato il manga dal 2006 al 2011.

Dal 4 maggio 2023 è disponibile in libreria, fumetteria e online Fullmetal Alchemist - 20th Anniversary Book, un'imperdibile volume celebrativo che festeggia i 20 anni di Fullmetal Alchemist. Il ventennale dell'opera di Arakawa, che narra l'intrepida avventura alchemica dei fratelli Edward e Alphonse Elric, include commenti, dettagli e rivelazioni esclusive da parte dell'autore, ma anche capitoli extra inediti in Italia realizzati dal mangaka per occasioni speciali.

L'albo speciale arriverà in una prestigiosa edizione che riprende lo stesso formato della Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist - 20th Anniversary Book è dunque un volume in maxi formato 15x21 con rilegatura brossurata, sovraccoperta e con pagine interne in bianco e nero. Per un totale di 248 pagine, il book per il ventesimo anniversario di Fullmetal Alchemist è disponibile all'acquisto a un prezzo di 12 euro. Vi ricordiamo che potete recuperare l'adattamento anime di Fullmetal Alchemist: Brotherhood sulla piattaforma streaming Prime Video.