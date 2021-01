Fullmetal Alchemist: i 5 eventi che hanno cambiato per sempre la vita di Edward Elric

La vita di Edward Elric, protagonista della celebre serie Fullmetal Alchemist, è stata caratterizzata da numerosi momenti significativi, che hanno profondamente segnato il destino dell'Alchimista d'Acciaio, e di suo fratello Alphonse, nonché naturalmente i suoi atteggiamenti nei confronti di un mondo estremamente brutale.

Nella loro avventura per redimersi dai peccati commessi in passato, e riottenere il corpo di Al, i fratelli Elric hanno fatto la conoscenza di molti personaggi, dall'abile colonnello Roy Mustang, agli Homunculus come Greed e Lust, affrontando molte battaglie contro avversari più o meno potenti, pedine dell'ingegnoso piano del Padre per conquistare il mondo. Le numerose difficoltà che ha dovuto affrontare lo hanno reso forte, abile e in grado di reagire prontamente a nuovi problemi.

Ed non è il tipo che comanda rimanendo in disparte, preferisce agire direttamente, proteggendo le persone e cercando di scoprire al contempo i misteri del mondo e della complessa alchimia. Ecco quindi i 5 eventi più importanti che hanno cambiato Ed.

Al primo posto troviamo il momento in cui Ed e Al hanno tentato di far tornare in vita la loro madre, attraverso la trasmutazione umana, usando le loro conoscenze alchemiche e scientifiche, ottenendo invece un risultato terrificante, ma riuscendo in un'impresa incredibile: l'apertura del Portale della Verità, cosa che è valsa ad entrambi la perdita di parti del corpo.

Secondo evento estremamente significativo, è stato quando Ed, all'età di 12 anni, è divenuto il più giovane Alchimista di Stato, superando senza difficoltà il test. Successivamente verrà conosciuto come Alchimista d'Acciaio per gli automail usati al posto del braccio destro e della gamba sinistra.

La scoperta che ha probabilmente sconvolto di più i fratelli Elric è stata quella inerente alla Pietra Filosofale. In seguito all'incontro col Dr. Marcoh, e all'incredibile memoria di Sheska, i due sono riusciti ad ottenere degli appunti alquanto confusionari ed enigmatici riguardo la Pietra, e dopo giorni passati a decifrare le migliaia di parole scritte, Ed e Al hanno scoperto che questi oggetti sono stati realizzati uccidendo centinaia di persone.

Al quarto posto si trova il momento in cui Ed ha visto il corpo di Alphonse nel portale. In un determinato punto della trama l'homunculus Gluttony riesce a "mangiare" Ed, Ling Yao ed Envy, trasportandoli nella dimensione presente nel suo stomaco. In quel luogo Ed riesce a decifrare dei diagrammi alchemici, e grazie al potere della Pietra Filosofale di Envy, riesce a creare un portale per fuggire. Durante il percorso, Ed però incontra nuovamente la Verità, vedendo anche il corpo mutilato di Al, evento che ha riacceso la speranza dell'Alchimista d'Acciaio.

Infine, come era forse prevedibile, c'è la perdita dei poteri alchemici. Durante lo scontro finale contro il Padre, Ed si trova nuovamente di fronte alla Verità, e stavolta decide di abbandonare per sempre le sue capacità per far riavere ad Al il suo corpo. La soluzione si rivelerà essere l'unica attesa per tutti questi anni dalla Verità stessa, e una volta tornato nel suo vero corpo, Alphonse riuscirà a donare al fratello gli arti perduti da molto tempo, e Ed sferrerà un potente attacco contro l'antagonista, sconfiggendolo definitivamente, ed essendo finalmente libero di condurre una vita tranquilla al fianco di suo fratello e Winry.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con i cinque momenti scelti per questa classifica? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.