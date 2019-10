FullMetal Alchemist: ammiriamo un bellissimo cosplay di Alphonse Elric

Le vicende dei due fratelli Elric sono molto sentite tra i fan. Il capolavoro mondiale di Hiromu Arakawa, FullMetal Alchemist, è una delle opere di stampo "action" più popolari nel Sol Levante grazie a una storia emozionante e a dei personaggi splendidamente caratterizzati.

Non c'è da stupirsi, dunque, se a distanza di tanti anni il franchise riesca ancora a riunire una così vasta community di appassionati, come dimostra la ricorrenza del 3 ottobre. Il duro lavoro della sensei, culminato in uno dei progetti più amati in tutta l'industria dell'animazione, è stato ampiamente ripagato dalla creatività dei fan.

Proprio uno di essi, infatti, ha realizzato un fantastico cosplay di Alphonse Elric che potete ammirare in calce alla notizia. L'interpretazione di Molotov è stata molto apprezzata dagli appassionati, soprattutto per la realizzazione fedele della celebre armatura del fratello minore di Ed, ricca di dettagli ed estremamente simile all'originale. E a proposito del protagonista dell'opera, avete visto il bellissimo ritratto realistico di Edward?

In ogni caso, è incredibile come il franchise continui a macinare consensi giorno dopo giorno, nonostante il brand non sia spinto dal alcuna progetto televisivo e cartaceo. E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile cosplay di Al? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ripassato la storia con la nostra Recensione di FullMetal Alchemist: Brotherhood.