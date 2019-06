Fullmetal Alchemist: arriva un cosplay della sensuale Lust

I fan di Fullmetal Alchemist possono godere, grazie all'estrema popolarità raggiunta dalla loro serie preferita, di un gran numero di tributi anche tanti anni dopo la conclusione dell'opera. Infatti, il manga si è concluso nel giugno di 9 anni fa, mentre il secondo anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood, l'ha raggiunto il 4 luglio successivo.

In questi nove anni i fan hanno continuato a fare tributi per Fullmetal Alchemist, e negli scorsi giorni la cosplayer YuzuPyon si è aggiunta all'elenco. Su Reddit, nel post che potete vedere in calce, la ragazza ha deciso di condividere uno dei suoi ultimi cosplay che la vedono nei panni della procace Lust. In foto possiamo ammirare uno dei primi Homunculus mostrati nella serie di Hiromu Arakawa, mentre indossa il suo iconico vestito nero e ha gli artigli delle dita già pronti all'attacco, mentre sul petto spicca il sigillo rosso dell'uroboro.

Fullmetal Alchemist è una serie scritta e disegnata da Hiromu Arakawa, pubblicata tra il 2001 e il 2009 su Shonen Gangan e raccolta in 27 volumi totali. Dalla serie sono stati tratti due anime, il primo che segue una storia originale, mentre il secondo con una fedeltà quasi completa al manga. In più, la piattaforma streaming Netflix ha tratto dal mondo della Arakawa anche un live-action omonimo, pubblicato lo scorso anno.