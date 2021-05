FullMetal Alchemist: arriva la Ultimate Deluxe Edition di Planet Manga, tutti i dettagli

FullMetal Alchemist è un'opera che, seppur sia terminata da ormai diversi anni, continua ad essere un'icona del panorama culturale nipponico. A tal proposito, Planet Manga è tornata a lavorare al franchise per proporre finalmente ai lettori nostrani una nuova edizione del capolavoro di Hiromu Arakawa.

Circa una settimana fa la Planet Manga annunciava i primi dettagli della Ultimate Edition di FMA, per poi svelarne i contenuti appena qualche ora fa con un comunicato stampa che qui segue:

"L’attesa è finita! Arriva, pubblicata da Planet Manga, l’edizione definitiva di Fullmetal Alchemist, il capolavoro di Hiromu Arakawa da cui sono state tratte due serie anime di enorme successo. A partire dal giovedì 6 maggio sarà disponibile il primo dei diciotto volumi che compongono questa maestosa edizione che, per la prima volta, contiene tutte le pagine a colori pubblicate nell’originale e realizzate dalla Arakawa stessa, e che permetterà a vecchi e nuovi lettori di immergersi nell’avventurosa storia dei fratelli Elric.

Edward e Alphonse Elric sono due fratelli che fin da piccoli si dimostrano estremamente portati per l’alchimia. Quella che nel nostro mondo è considerata una disciplina quasi magica, nel loro è invece una vera e propria scienza con tanto di libri su cui studiare ed esami per poterla praticare. Con essa è possibile fare di tutto, anche se ci sono limiti da conoscere e, soprattutto, regole da rispettare. Purtroppo però, Ed e Al commetteranno un tragico errore che segnerà per sempre le loro vite e che li costringerà ad affrontare un difficile viaggio alla ricerca della leggendaria pietra filosofale.

Per celebrare al meglio questo nuovo debutto, giovedì 6 maggio alle 13 in diretta sul canale Twitch TV Panini Comics sarà di scena con un talk interamente dedicato all’opera di Arakawa, a cura del team editoriale Planet Manga e con ospite il creator Domenico “CavernaDiPlatone” Guastafierro. Tutti gli aggiornamenti sono sui canali social ufficiali Planet Manga."

Vi ricordiamo che il primo numero uscirà il prossimo 6 maggio in tutte le fumetterie e online ad un costo di 12 euro, con al suo interno pagine in bianco e nero e a colori. E voi, invece, siete interessati all'acquisto di questa edizione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.