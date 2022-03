Fullmetal Alchemist: ecco i trailer dei 2 nuovi film live-action per i 20 anni del manga

L'account Twitter ufficiale per i film live-action Fullmetal Alchemist ha annunciato che la serie conterà due nuovi film live-action a maggio e giugno. Il primo, Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Fukushūsha Scar (Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar), uscirà il 20 maggio e vedrà lo scontro di Edward con il personaggio Scar.

Il secondo film, Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen - Saigo no Rensei (Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation), uscirà il 24 giugno e mostrerà la battaglia finale della storia. L'account ha trasmesso in streaming un trailer, che presenta la voce narrante di Romi Park, il doppiatore originale di Edward Elric nell'anime.

I film avranno un cast che ritorna dal primo live-action. Come protagonisti vedremo Ryōsuke Yamada (membro di Hey! Say! JUMP e Nagisa di Assassination Classroom live-action) nel ruolo di Edward Elric, Atomu Mizuishi (Garo - Makai no Hana, Prince of Tennis 2) come Alphonse Elric (voce e motion capture), Tsubasa Honda (Futaba di Blue Spring Ride live-action) come Winry Rockbell, e Dean Fujioka (Happy Marriage!? live-action) come Roy Mustang.

I nuovi membri del cast includono:

Mackenyu Arata come Scar

come Scar Yuina Kuroshima nel ruolo di Lan Fan

Keisuke Watanabe nel ruolo di Ling Yao

Yuki Yamada nel ruolo di Solf J. Kimblee

Hiroshi Tachi è King Bradley

è King Bradley Kōji Yamamoto come Alex Louis Armstrong

come Alex Louis Armstrong Chiaki Kuriyama nel ruolo di Olivier Mira Armstrong

Seiyō Uchino come Van Hohenheim

come Van Hohenheim Yukie Nakama come Trisha Elric

Jun Fubuki nel ruolo di Pinako Rockbell

Naohito Fujiki è Yuriy Rockbell

Kaoru Okunuki è Sarah Rockbell

Kokoro Terada è Selim Bradley

è Selim Bradley Long Meng Rou è May Chang

Haruhi Ryо̄ga nel ruolo di Izumi Curtis

Altri membri del cast includono: Misako Renbutsu nel ruolo di Riza Hawkeye, Kanata Hongou nel ruolo di Envy, Ryuta Sato nel ruolo di Maes Hughes e Shinji Uchiyama nel ruolo di Gluttony. Fumihiko Sori (Ping Pong live-action) torna a dirigere il film.

I film commemorano il 20° anniversario del manga originale Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa. I distributori cinematografici in Giappone avevano anticipato il progetto con il sito web vengeance-scar.jp e una visual con uno Scar in live-action.

Il primo film live-action ha debuttato al Tokyo International Film Festival nell'ottobre 2017 per la sua prima mondiale, prima di aprire in Giappone nel dicembre 2017. Il film è stato proiettato in Giappone anche su schermi IMAX e 4DX. Il film ha conquistato la vetta del box office giapponese nel suo primo fine settimana. Netflix ha presentato il film in anteprima nel febbraio 2018.

Il film è stato lanciato in oltre 190 paesi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e l'Europa. Secondo il sito ufficiale del film, è stata la più grande apertura internazionale per qualsiasi film giapponese live-action o animato.

In ultimo, vi lasciamo con un gelido cosplay a tema Fullmetal Alchemist di Olivier Milla Armstrong e vi ricordiamo che l'autrice di Fullmetal Alchemist ha iniziato una nuova serie.