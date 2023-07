Da Fullmetal Alchemist a Attack on Titan: I 15 anime più popolari di sempre

Gli anime sono ormai diventati parte integrante dell’intrattenimento di milioni di spettatori nel mondo, e anche grazie alla crescita di piattaforme e servizi nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento anche nella condivisioni di opinioni personali riguardo le serie più seguite o popolari.

Oltre a condividere le proprie preferenze sui social, però, i fan hanno l’opportunità di votare le loro opere predilette su siti come MyAnimeList, che periodicamente aggiorna i risultati dando una visione generale sul settore, che come sappiamo è in continua espansione. Andiamo quindi a scoprire quali sono, attualmente, le 15 serie anime più popolari secondo MyAnimeList.

Partiamo dagli ultimi dieci in classifica, per poi soffermarci con più attenzione sulla top 5.

15. La Forma della Voce - A Silent Voice

14. Jujutsu Kaisen

13. No Game No Life

12. Steins;Gate

11. Your Name

10. Hunter x Hunter

9. Tokyo Ghoul

8. Naruto

7. Demon Slayer

6. My Hero Academia

Oltre alla presenza di due lungometraggi animati, La Forma della Voce di Kyoto Animation e Your Name di CoMix Wave Films, il resto delle opere ad apparire tra gli ultimi dieci posti della classifica sono serie, sia recenti come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, sia dei primi anni 2000, come Naruto, che nonostante le critiche ricevute per la presenza eccessiva di episodi filler riesce ancora oggi a conquistare milioni di spettatori.

Passiamo ora alla quinta posizione, occupata da Sword Art Online, secondo esponente del genere isekai nella classifica, che esplora la storia di Kirito e Asuna nel mondo virtuale di Aincrad. A seguire troviamo le avventure del fortissimo Saitaman raccontate nella serie One-Punch Man, di cui si attende da anni la terza stagione, una speranza che però non sembra inficiare nella sua popolarità.

Sull’ultimo gradino del podio si posiziona Fullmetal Alchemist: Brotherhood, trasposizione più fedele al manga di Hiromu Arakawa rispetto all’anime del 2003, dove si esplorano le avventure alchemiche dei fratelli Elric in un susseguirsi di scontri e minacce inseriti in un universo misterioso quanto affascinante.

La medaglia d’argento va invece a Death Note, serie dai toni più maturi rispetto al tipico shonen, che affronta temi delicati in salsa thriller, capace anche di far avvicinare al mondo degli anime, e dei manga, persone che non avrebbero mai pensato di ritrovarsi di fronte a una trama del genere.

Infine, il titolo di anime più popolare di tutti i tempi secondo MyAnimeList va ad Attack on Titan. Il manga di Hajime Isayama ha causato discussioni su discussioni sul web, alimentate poi dal successo delle trasposizioni ad opera prima di Wit e ora di MAPPA, ancora a lavoro prima di lanciare l’attesissimo finale della storia di Eren Jaeger e dei compagni dell’Armata Ricognitiva nell’autunno del 2023.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d’accordo? Fatecelo sapere nei commenti.