Fullmetal Alchemist, l'attore di Scar svela aluni dettagli sul nuovo film live action

Fullmetal Alchemist è senza dubbio una delle serie manga più apprezzate degli anni 2000. Dall'opera di Hiromu Arakawa sono stati poi tratti due anime di grandissimo successo, oltre a un merchandise apprezzatissimo dai fan. Quest'anno Fullmetal Alchemist festeggia il 20° compleanno, e per esso sono state annunciate diverse novità.

Square Enix ha reso note le date di pubblicazione di due nuovi film live action di Fullmetal Alchemist, che usciranno rispettivamente il 20 maggio 2022 e il 24 giugno 2022. Il primo, intitolato Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar, vedrà protagonista Edward Elric e Scar, il soldato di Ishval.

L'attore che interpreta Scar, Mackenyu Arata, ha rivelato nuovi dettagli sul film in un'intervista pubblicata da Warner Bros., produttore del film. Arata ha rivelato cosa pensa del suo personaggio in Fullmetal Alchemist, dicendo: "Ha la sua giustizia, e nell'interpretarlo ho cercato di attenermi ad essa. Penso a quanto ciò sia attraente, nonostante possa sembrare brutto."

Parlando del tempo impiegato dai truccatori sul set, Mackenyu Arata ha detto: "Hanno impiegato circa 2 ore per truccarmi ogni giorno. Scar è "cicatrice" in inglese. Senza quella, non potrei mai essere Scar. Anche il tempo per il trucco è un momento importante per entrare nel personaggio."

Il film Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar debutterà il prossimo 20 maggio: siete curiosi di vedere la performance di Mackenyu Arata come Scar?